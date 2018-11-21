Россию позвали урегулировать старейший конфликт в Европе

Россия может сыграть большую роль в возобновлении переговоров по кипрскому урегулированию, считает глава МИД Кипра Никос Христодулидис.

Об угрозе нового обострения на Кипре заговорили после недавнего инцидента в буферной зоне, произошедшего у деревни Дения, населенной греками-киприотами. Как сообщил глава местной греческой общины Христанис Панайоту, вошедшие в буферную зону с северной части острова турецкие военные без объяснения причин не позволили фермерам проводить сельскохозяйственные работы. На это немедленно отреагировало правительство Кипра, направившее жалобу на турок руководству контингента вооруженных сил ООН на Кипре (ВСООНК).

Впрочем, власти самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (признана только Анкарой) отрицают проблему нарушения прав греков-киприотов турецким контингентом и называют заявления Никосии «пропагандой». Они выдвигают встречные обвинения в том, что греки-киприоты умышленно пытаются спровоцировать конфликт, совершая незаконные проникновения в северную часть острова.

В этой ситуации официальный представитель ВСООНК Алим Сиддики призвал обе стороны не предпринимать шагов, подрывающих хрупкий статус-кво, и подтвердил, что приоритетом «голубых касок» ООН остается обеспечение безопасности гражданского населения острова.

Как заявил «Коммерсанту» глава МИД Кипра Никос Христодулидис, возглавивший дипломатическое ведомство в феврале, руководство страны возлагает особые надежды на Москву. «Среди мировых держав у России сегодня лучшие отношения с Турцией. Учитывая это, в ходе моего визита в Москву в апреле я попросил Сергея Лаврова, чтобы он поговорил с турецкой стороной и попытался убедить ее пойти на уступки, что позволило бы возобновить переговоры. После этого министр Лавров сообщил мне, что он уже обсудил этот вопрос со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу», – заявил Христодулидис.

По словам главы МИД Кипра, в Никосии позитивно оценивают продолжающееся сближение Москвы и Анкары и надеются, что со временем оно окажет плодотворное влияние и на решение кипрской проблемы. «Мы хотим, чтобы Турция принимала участие в освоении газовых месторождений прибрежного шельфа Кипра, но только после политического решения кипрской проблемы», – добавил Христодулидис.

В свою очередь, посол России в Никосии Станислав Осадчий заявил, что Москва заинтересована в скорейшем решении кипрской проблемы, несмотря на то что эта задача остается крайне сложной.

По мнению экспертов, ближайшие месяцы станут для кипрского урегулирования решающими. Если мирные переговоры не возобновятся, то вполне реальными выглядят два сценария: либо сокращение финансирования, которое приведет к уменьшению численности «голубых касок» на острове, либо полное закрытие кипрской миссии, самой продолжительной миротворческой операции ООН, что чревато переходом замороженного кипрского конфликта в горячую фазу.

В декабре 1963 года, через три года после предоставления Кипру независимости от Великобритании, на Кипре произошел правительственный кризис. Одновременно обострились отношения между греками-киприотами и турками-киприотами. В 1967 году греки атаковали турецкие районы на юге острова. В июле 1974 года, при поддержке Греции, на острове произошел военный переворот. Президент Макарий (Мускос) был отстранен от власти, а контроль над островом перешел к силам, выступавшим за присоединение Кипра к Греции.

Воспользовавшись положениями Договора 1960 года и под предлогом восстановления конституционной власти, на Кипр вторглись турецкие войска. Фактически силовая акция привела к разделу острова, вследствие этого случилось падение греческой военной хунты. Кипр оказался разделенным на Север, контролируемый турками-киприотами, и Юг, контролируемый греками-киприотами.