В Южной Корее увязали денуклеаризацию с визитом Ким Чен Ына в Сеул

Южнокорейский лидер Мун Чжэ Ин выразил уверенность, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Республику Корея будет способствовать ускорению процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

По словам Мун Чжэ Ина, существует вероятность, что Ким Чен Ын до конца этого года посетит Сеул, передает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

Мун Чжэ Ин отметил, что визит Ким Чен Ына в Южную Корею сам по себе станет историческим событием, поскольку никто из северокорейских лидеров с момента разделения Кореи в 1948 году ни разу не посещал Сеул.

«Вне зависимости от того, пройдет он (визит, – прим. ВЗГЛЯД) в указанный срок или нет, поездка Ким Чен Ына в Южную Корею поможет дальнейшей денуклеаризации Северной Кореи», – заявил южнокорейский лидер по итогам двусторонних переговоров с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

Накануне Мун Чжэ Ин рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп пообещал Ким Чен Ыну исполнение всех желаний после полной денуклеаризации КНДР.