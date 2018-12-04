Расчеты «Искандер-М» под Астраханью подняли по тревоге

Военнослужащих одного из соединений Восточного военного округа, на вооружение которого поступил комплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», подняли по тревоге в рамках тактических учений, проходящих на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, сообщила пресс-служба ВВО.

После объявления тревоги расчеты «Искандер-М» на новой технике выдвинулись в назначенный район учений на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, передает РИА «Новости».

Согласно плану учений, расчетам предстоит отработать не менее пяти учебно-боевых задач, среди которых преодоление зараженных участков местности, занятие позиций, развертывание комплексов, скрытная смена позиций и уход от ответного удара.

Планируется, что расчеты проведут практический учебно-боевой пуск ракеты.

Напомним, в августе стало известно о решении Минобороны модернизировать все стоящие на вооружении «Искандеры».