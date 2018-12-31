Трамп обещал уничтожить ИГ

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31 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 01:43  |  vz.ru
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Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
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Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
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Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
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Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Плохой год для глобальной элиты

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Западные элиты, вместо того чтобы попытаться решить возникшие проблемы, сосредоточились на поиске виновных. Таковыми оказались «невозможный Трамп», «поднявший голову национализм» и, разумеется, Россия. Подробности...
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Новый лозунг глобальных манипуляторов

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Посмотреть, прочесть, а тем более запомнить нынешний человек, все больше глупеющий, способен немного. Он даже начинает испытывать отвращение к информации. Оставляет смартфон дома, уезжает в лес, удаляет страницы в социальных сетях. Подробности...
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Отмена знака «Шипы» открывает новую эпоху

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
В лихие ельцинские годы жить было легко, как под сильной дозой обезболивающего, ибо строгость законов компенсировалась необязательностью их исполнения. Ни водителей, ни предпринимателей не волновал бардак в законодательстве. Подробности...
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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          Трамп обещал уничтожить ИГ

          31 декабря 2018, 01:41

          Текст: Антон Антонов

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          Глава американского государства Дональд Трамп сдержит обещание уничтожить террористическую организацию «Исламское государство*», заявил сенатор США Линдси Грэм.

          Грэм встретился с Трампом для обсуждения ситуации в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

          «Он рассказал мне о том, чего я не знал», – заявил Грэм, добавив, что изменил свое мнение об американской политике в Сирии «в лучшую сторону».

          По словам сенатора, Трамп беспокоится из-за влияния Ирана, а также намерен договориться с Анкарой, чтобы избежать конфликта между турками и курдами.

          Грэм признал, что у них с Трампом есть «расхождения во мнениях», но сенатор «доволен тем, что услышал». Трамп хочет «вывести войска», но при этом «соблюсти интересы в сфере национальной безопасности» США, сказал сенатор.

          Как заявил Грэм, «поездка в Ирак открыла глаза» Трампу, военачальники сообщили хозяину Белого дома, что ИГ* «нанесен серьезный урон», но террористическая организация «не полностью уничтожена».

          «Думаю, мы будем продолжать операции с целью полного уничтожения ИГ, они будут ускорены», – заявил сенатор.

          Комментируя вывод войск из Сирии, он высказал мнение, что в Белом доме «действуют медленнее, разумным путем».

          «Думаю, мы в ситуации, когда имеет место пауза, чтобы провести новые оценки того, как выполнить цели президента», – сказал сенатор.

          Напомним, Грэм рассказал о разочаровании Трампа из-за Сирии и призвал не считать Соединенные Штаты мировым жандармом.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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