Трамп обещал уничтожить ИГ

Глава американского государства Дональд Трамп сдержит обещание уничтожить террористическую организацию «Исламское государство*», заявил сенатор США Линдси Грэм.

Грэм встретился с Трампом для обсуждения ситуации в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

«Он рассказал мне о том, чего я не знал», – заявил Грэм, добавив, что изменил свое мнение об американской политике в Сирии «в лучшую сторону».

По словам сенатора, Трамп беспокоится из-за влияния Ирана, а также намерен договориться с Анкарой, чтобы избежать конфликта между турками и курдами.

Грэм признал, что у них с Трампом есть «расхождения во мнениях», но сенатор «доволен тем, что услышал». Трамп хочет «вывести войска», но при этом «соблюсти интересы в сфере национальной безопасности» США, сказал сенатор.

Как заявил Грэм, «поездка в Ирак открыла глаза» Трампу, военачальники сообщили хозяину Белого дома, что ИГ* «нанесен серьезный урон», но террористическая организация «не полностью уничтожена».

«Думаю, мы будем продолжать операции с целью полного уничтожения ИГ, они будут ускорены», – заявил сенатор.

Комментируя вывод войск из Сирии, он высказал мнение, что в Белом доме «действуют медленнее, разумным путем».

«Думаю, мы в ситуации, когда имеет место пауза, чтобы провести новые оценки того, как выполнить цели президента», – сказал сенатор.