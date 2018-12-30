На Украине назвали главную проблему Верховной рады

Действующий созыв Верховной рады по сути своей является «военным», он не занимается экономикой и не готов возвращать Украину к мирной жизни, заявил один из лидеров «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко, выдвинутый своей партией в президенты страны.

«Он (парламент Украины – прим. ВЗГЛЯД) был избран на пике активной военной фазы. И там собрались люди, которых действительно на то время народ считал там нужными. Но когда страна начинает переходить на рельсы мирной жизни, возвращаться к мирной жизни, то этот парламент к такому не готов», – заявил Бойко в интервью телеканалу «112 Украина». Его слова передает РИА «Новости».

Следующий состав парламента, по мнению кандидата на пост главы украинского государства, будет больше заниматься вопросами экономического развития. «Этот парламент экономикой не занимается вообще, за исключением некоторых лоббистских законов», – подчеркнул он.

Осенью 2019 года на Украине запланированы очередные парламентские выборы, весной – президентские выборы. Согласно последнему опросу, Бойко занимает четвертое после Петра Порошенко место по популярности среди украинских политиков.