Из Багдада в Москву вылетели 30 вызволенных из иракских тюрем российских детей

Спецрейс с 30 российскими детьми, которые содержались в тюрьмах в Ираке, вылетел из Багдада в Москву, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Несколько минут назад из международного аэропорта Багдада взлетел спецрейс и взял курс на Москву. На его борту 30 детей, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. Из них 24 ребенка из Дагестана, трое из Чечни, а также из Москвы и Пензы», – сообщил Кадыров в своем Telegram.

Он отметил, что работа по возвращению российских детей на родину ведется по поручению президента Владимира Путина.

Отметим, что ровно год назад очередной рейс со спасенными из багдадской тюрьмы детьми был отменен из-за отказа матерей отпустить их.