У «Мисс Африка» во время церемонии награждения загорелся парик

Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты «Мисс Африка – 2018» уроженки Демократической республики Конго Доркас Касинде загорелся парик, сообщает нигерийское издание Daily Post.

Конкурс проходил в нигерийском городе Калабар. 24-летней девушке упали на волосы искры от пиротехнических устройств на сцене, после чего парик загорелся, передает РИА «Новости».

Девушка не сразу поняла, что у нее на голове пламя. Ей пришла на помощь ведущая церемонии и еще несколько человек. После того, как им удалось потушить огонь, мероприятие продолжилось.