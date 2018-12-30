Боярский рассказал, как его «красиво отшила» Брыльска

Актер Михаил Боярский рассказал, что был тайно влюблен в актрису Барбару Брыльску, но она его «красиво отшила».

В эфире передачи Максима Галкина и Юлии Меньшовой «Сегодня вечером», гостями которой стали Боярский и Брыльска, актер признался, что был тайно влюблен в актрису, сообщает «СтарХит».

«Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» не произвел на меня впечатления. Я что, мужиков в бане не видел?! А вот Барбара – совсем другое дело. Таких женщин не каждый день встретишь. Но я был так красиво отшит ею. Только благородная женщина может так изысканно укусить, унизить, в то же время давая шанс на встречу в будущем», – сказал Боярский.

Отметим, что недавно Брыльска призналась, что ей не хочется жить.