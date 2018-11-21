МИД не получил от Би-би-си жалоб на публикацию данных сотрудников

Российское внешнеполитическое ведомство не получало от Би-би-си жалоб на утечку личных данных сотрудников московского бюро Британской телерадиовещательной корпорации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Телерадиокорпорация Би-би-си на своем сайте написала, что обратилась в МИД с жалобой на утечку данных о своих сотрудниках. Никаких обращений с жалобами от Би-би-си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало – в ДИП (Департамент информации и печати) никто от Би-би-си не обращался: заведующая корпунктом не звонила и не писала. Хотя все телефоны им прекрасно известны», – указала Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

При этом официальный представитель МИД отметила, что ведомство получило запрос от корреспондента британской корпорации, на который дало ответ, однако журналисты Би-би-си не использовали полученные от ведомства ответы при написании материала.

Ранее глава Всемирной службы Би-би-си Джейми Энгас заявил, что Британская вещательная корпорация якобы обратилась к российским властям с просьбой расследовать ситуацию с обнародованием личных данных сотрудников московского бюро Би-би-си.

Напомним, в Кремле «с понимаем» отнеслись к публикации личных данных журналистов Би-би-си на российском развлекательном портале, которая последовала за аналогичными действиями Лондона в отношении представителей российских СМИ.