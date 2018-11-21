Госдеп оценил эффективность зоны деэскалации в Идлибе

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри оценил эффективность зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии признал, что зона деэскалации в сирийской провинции Идлиб соблюдается, отметив, что «это хорошо», передает РИА «Новости».

Он также подтвердил, что соблюдение зоны деэскалации в Идлибе подтверждают обсуждения «не только с турками, но и с россиянами».

Джеффри также рассказал, что в Вашингтоне состоялась встреча «малой группы» по Сирии, в которую входят США, Великобритания, Франция, Германия, Иордания, Египет и Саудовская Аравия.

По его словам, представители «малой группы» встретились с замгоссекретаря США Дэвидом Хейлом, главой Сирийской оппозиционной комиссии по переговорам Насером Харири и другими представителями оппозиции.

Ранее в понедельник в Кремле заявили об осложнениях при создании демилитаризованной зоны в Идлибе.

Напомним, во время саммита G20 в Аргентине президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган согласовали шаги по выполнению договоренности о демилитаризованной зоне в Идлибе.