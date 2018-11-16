Россиянка выиграла конкурс «Мисс мировая красавица – 2018»

Жительница Ростова-на-Дону Халимат Айбазова победила в конкурсе «Мисс мировая красавица – 2018».

«Вновь корона конкурса уезжает со мной!», – написала 19-летняя девушка в Instagram.

Финал конкурса проходил в российской столице с 1 по 3 декабря. В отборе приняли участие более 1 тыс. девушек из 20 стран, передает РИА «Новости».

У Айбазовой уже есть титулы «Мисс континентальной Европы – 2017», «Мисс Ростова – 2017», «Донская красавица – 2018», «Мисс Черкесск – 2018», «Мисс мировая русская красавица».