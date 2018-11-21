Лидер «Волонтеров Победы» рассказала о значении Форума добровольцев

«Международный форум волонтеров – это уникальная площадка, объединившая тысячи добровольцев из регионов России и других стран, представителей власти, бизнеса, СМИ», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель движения «Волонтеры Победы», член ОП Ольга Амельченкова, комментируя открывшийся в Москве съезд добровольцев.

«Основная задача форума – подвести итоги Года волонтера, обменяться опытом и подумать над планами на будущее. Ведь с окончанием Года волонтера ничего не закончится. Наоборот, будет развиваться с новой силой», – подчеркнула руководитель общественного движения «Волонтеры Победы», член Общественной палаты России Ольга Амельченкова.

«Стоит отметить, что форум начался «по-волонтерски», с конкретной помощи тем, кто в ней нуждается: в рамках полезной программы первого дня добровольцы посетили детские дома, приюты для животных, помогли ветеранам, пациентам в больницах. А уже сегодня мы обсудили, как сделать нашу работу более эффективной в следующем году», – рассказала Амельченкова.

Напомним, Международный форум добровольцев – итоговое мероприятие Года добровольца в России проходит в Москве 2-5 декабря. Деловая программа форума проходит 3-4 декабря на ВДНХ. В мероприятии принимают участие 15 тысяч волонтеров из 120 стран мира.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на форуме в частности выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, бюджет на мероприятия по поддержке добровольчества в России с 2019-2024 годы составит 7,4 млрд рублей. Также стало известно, что в России будут введены награды для лучших волонтеров.