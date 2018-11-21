Эксперт рассказал об инцидентах с самолетами-шпионами времен Холодной войны

«К тому времени было принято политическое решение максимум оттеснять самолеты-нарушители, а не сбивать», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, комментируя инцидент 1987 года с американским самолетом, шпионившим у советской границы.

«В 50-60-е годы, в начале «Холодной войны» такие цели сбивали. Как это было, скажем, с самолетом U-2 Фрэнсиса Пауэрса, сбитого в 1960 году над Свердловском. В 70-80-е мы стали относиться к этому более лояльно, – отметил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. – Было принято политическое решение: максимум оттеснять нарушителей, предупреждать, что они находятся близко или же всеми возможными способами их в клещи брать и принуждать идти на посадку».

После этого уже не было случаев, когда нарушителей воздушного пространства сбивали, напомнил Попов, и чуть ли не единственным исключением был печально известный инцидент с южнокорейским Боингом, который был сбит 1 сентября 1983 года над Сахалином.

«В целом к восьмидесятым годам советские ПВО стремились самолеты-нарушители не уничтожать. Мало ли что. Бывают же и отказы навигационного оборудования, когда они вынуждены просто прийти со стороны моря на землю», – отметил Попов.

Министерство обороны Швеции ранее сообщало, что 28 ноября в американском посольстве состоялось награждение четырех шведских военных за спасение американского стратегического самолета-разведчика SR-71 Blackbird в июне 1987 года над Балтийским морем. Во время облета пограничных территорий СССР у него отказали двигатели и шведам пришлось «сопроводить» его до аэродрома в ФРГ. Что означает эта формулировка, в сообщении не уточняется.

Попов служил в это время на Балтике, но не помнит подобного инцидента. Однако отмечает, что полеты американских разведчиков над СССР были делом обычным. «В 200-мильной экономической зоне они прямо буйствовали», – говорит Попов.

В качестве примера он привел случай 60-х годов, когда несколько американских P-3 Orion пытались приблизиться к советской эскадре в Охотском море.

«Наш истребитель-перехватчик ходил на опознавание, потом начал вытеснять их от кораблей наше эскадры, однако американцы внаглую работали», – сказал Попов. По его словам, российский самолет «даже прошел под одним из них и стабилизатором ударил по одному из работающих винтов». Только после этого американец повернул обратно», – рассказал военный летчик.