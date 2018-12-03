Московская канатная дорога вновь приостановила работу

Московская канатная дорога (МКД) приостановила работу до 7 декабря из-за планового освидетельствования объекта Ростехнадзором.

Соединившая Лужники и Воробьевы горы новая канатная дорога не будет работать до этой пятницы, сообщается на сайте МКД.

«Московская канатная дорога будет закрыта для посетителей 3, 4, 5, 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором», – отмечает источник.

Напомним, в минувший вторник работа МКД была приостановлена из-за кибератаки. Атаковавший сооружение хакер требовал заплатить ему биткоинами.

В «Лаборатории Касперского» газете ВЗГЛЯД заявили, что защиту каналов данных московской канатной дороги взломать несложно.