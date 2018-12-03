Украину включили в тройку мировых лидеров по частоте банковских кризисов

Национальный банк Украины (НБУ) опубликовал результаты исследований, согласно которым страна входит в тройку государств – лидеров по частоте системных банковских кризисов.

В материалах к презентации новой стратегии для предупреждения системных кризисов уточняется, что за последние 20 лет Украина трижды сталкивалась с такими кризисами. Информация опубликована на сайте НБУ.

«Реализация Национальным банком макропруденциальной политики (комплекса мер по минимизации риска в финансовом секторе. – прим. ВЗГЛЯД), будет содействовать не только его устойчивости, но и усилению доверия к банкам, поддержке дальнейшей макроэкономической стабильности», – добавил глава НБУ Яков Смолий в ходе презентации.

Газета ВЗГЛЯД анализировала потери украинской экономики от банковского кризиса в 2014-2016 годах, когда 90 банков были признаны неплатежеспособными. Согласно оценке совета Нацбанка Украины, убытки кредитной системы составили 38% ВВП.