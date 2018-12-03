В кибератаках на чешский МИД нашли «российский след»

За кибератаками на министерство иностранных дел Чехии, совершенными в прошлом году, стояли разведслужбы России, сообщила чешская служба контрразведки (BIS).

В своем ежегодном докладе BIS утверждает, что атаки на чешское министерство иностранных дел совершали группы APT28 (якобы связана с российской военной разведкой), Turla (утверждается, что связана с ФСБ). Ранее эти группы обвинялись в кибератаках в Германии и США, пишет Reuters.

Хакерам приписали получение доступа к более чем 150 почтовым ящикам сотрудников МИД Чехии и копирование электронных писем и вложений.

«Таким образом, они получили данные, которые могут быть использованы для будущих атак, а также список потенциальных целей практически во всех важных государственных учреждениях», – сказано в сообщении BIS.

О кибератаках на МИД Чехии стало известно в январе 2017 года. Тогда в министерстве заявили, что хакерские атаки «весьма напоминают» те, которые были осуществлены на системы штаб-квартиры Демократической партии США в 2016 году.

Москва назвала «российский след» в кибератаках на Чехию фантазиями.