Николаевский судостроительный завод продали в 10 раз ниже стартовой стоимости

Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 122,1 млн гривен (примерно 4 млн долларов) вместо стартовых 1,16 млрд гривен (примерно 40 млн долларов).

«Изначально стартовая цена предприятия составляла 1,8 миллиарда гривен (65 млн долларов), но после нескольких несостоявшихся аукционов перед сегодняшними торгами она снизилась до 1,16 миллиарда гривен. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости», – сообщила ликвидатор предприятия Ирина Сербин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, новым владельцем предприятия стало ООО «Аннона».

Судостроительный завод «Океан» основали в 1951 году. Он располагается в южной части Николаева и выходит к Черному морю. В 2012 году чистый убыток завода составлял 159 млн гривен (около 5,65 млн долларов). В 2015 году завод уже повторно был признан банкротом, после чего началась процедура его ликвидации.

С 1952 года по 1972 год на заводе выпустили более 200 судов: сухогрузов, рефрижераторов, лесовозов и траулеров. Среди них были суда для Министерства морского флота СССР и Мурманского тралового флота.

После 1974 на заводе спускались на воду супертраулеры, нефтерудовозы и морские плавучие полупогружные установки для бурения нефтяных скважин. В 1980-х для Черноморского морского пароходства строились рудовозы, для Московского гидроакустического института – научно-исследовательские суда. Также завод строил новые рыбообратабывающие базы для Дальневосточного региона.