В Москве хотят наказывать блогеров за показ экстремальных увлечений

Московская городская дума готовит законопроект по зацеперам, где будет прописан ключевой пункт: привлечение к ответственности блогеров за распространение информации об опасных увлечениях в соцсетях, заявила глава комиссии по безопасности в столичном парламенте Инна Святенко.

Законопроект предполагает штраф за зацепинг на железнодорожном транспорте по стране от 100 до 500 рублей, за повторное правонарушение –от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест до 15 суток. Для наземного городского транспорта предусматривается штраф от 1 до 3 тыс. рублей, при повторном правонарушении – от 3 до 4 тыс. рублей. Предлагается увеличить штрафы за нарушение правил поведения на железной дороге, в том числе зацепинг, в пять раз – до 2,5 тыс. рублей, уточняет РИА Новости.

«Селфи стало бичом и серьезной проблемой, потому что мы касаемся экстремальных видов спорта. И многое делается ради кадра. Приведу пример: мы сейчас проработали федеральный законопроект по так называемым зацеперам. Они говорят, что они делают это ради снимка. Мы сейчас разработали законодательную базу и с точки зрения размещения контента. Для того чтобы наказывать того, кто разместил информацию, которая может нанести вред здоровью и психическому здоровью несовершеннолетних», – сказала Святенко на общегородском расширенном совещании о профилактике правонарушений в городе.

Зацепинг – опасный способ передвижения на поезде, при котором человек может ехать на крыше, на открытых переходных и тормозных площадках, с боковых или торцевых сторон вагонов. За правонарушение в соответствии с п. 1 ст.11.17 КоАП предусмотрен штраф в размере 100 рублей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала ранее о трагедии, случившейся станции «Лось» Ярославского направления МЖД. В августе 2018 года на крыше электропоезда сообщением Фрязино-Москва было найдено тело несовершеннолетнего, убитого электрическим током. В июне на крыше электрички в Мытищах аналогичным образом погиб еще один «зацепер».