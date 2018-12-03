Киев остался недоволен записью о российском Севастополе в Книге рекордов Гиннесса

Министерство иностранных дел Украины считает неверным, что в Книге рекордов Гиннесса Севастополь назван территорией Россией, и работает на исправлением этой «ошибки», сообщила спикер ведомства Екатерина Зеленко.

«Работаем над исправлением неправильного обозначения временно оккупированного города Севастополь в Книге рекордов Гиннесса. Крым – это Украина. Рекорды должны быть честными», – написала она в Twitter.

Ранее в сертификате Книги рекордов Гиннесса появилась запись о российском Севастополе: житель этого города Александр Бендиков установил мировой рекорд по балансированию предметов.



