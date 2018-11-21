Политолог рассказал, что Семенченко «забыл» в Тбилиси

«Семенченко поехал в Грузию делиться опытом Майдана, но что-то пошло не так», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко, комментируя информацию о задержании в Тбилиси украинского депутата Семена Семенченко.

«Семенченко здесь близок к Саакашвили, а Саакашвили призвал не мириться с выборами президента и устраивать майдан, потому что выборы якобы сфальсифицированы. Это попытки налить в старые меха старый майданный гной. Вот Семенченко и поехал делиться опытом Майдана», – пояснил Скачко.

Но такая ситуация, по его мнению, никак не скажется на отношениях Грузии и Украины.

«Часть Украины будет радоваться, здесь огромное количество упоротых, которые считают, что наша страна должна экспортировать революции в виде государственных переворотов, майданов, шин, черенков от лопат на головы оппозиционеров», – говорит собеседник.

В то же время, по словам Скачко, неизвестно, как теперь Зурабишвили и те, кто за ней стоит, отнесутся к подобным планам устроить в Грузии революцию или переворот. «Скорее всего, негативно, но, вероятно, попытаются договориться, потому что сейчас все движутся в антироссийском, русофобском контексте, кто быстрее, кто медленнее», – констатировал эксперт.

«Зурабишвили же сказала, что не время восстанавливать сотрудничество с Россией. Что еще надо? Это попытки Саакашвили зацепиться за политическую поверхность любой точкой: зубами, руками, ногами и другими частями тела», – заключил он.

Между тем сам Семенченко опроверг сообщения о своем задержании. «Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, – фейк. Информация, что я «вылетел из Грузии в неизвестном направлении», – фейк», – написал депутат в Facebook.

Он также рассказал, что в настоящий момент, несмотря на сессионную неделю в Раде, он находится в Тбилиси вместе со своей женой, контактирует с украинскими дипломатами и пытается оказать помощь задержанным гражданам Украины, отвергая все обвинения в их адрес.

Напомним, в воскресенье в числе задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия оказался депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» и бывший командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Социалистической партии Украины Илья Кива. По его данным, задержанный в Грузии Семенченко избежал ареста, используя дипломатический паспорт Украины. Задержание Семенченко в Грузии также подтвердили советник украинского президента Юрий Бирюков и журналист Андрей Дзиндзя.

Эксперт по международным отношениям, бывший ректор дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал скандальной ситуацию с появлением в Тбилиси вооруженных украинцев.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Гия Вольский предположил, что появление вооруженных украинцев может быть связано с митингами сторонников экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси, которые добиваются внеочередных выборов в парламент.