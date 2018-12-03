Кремль назвал Общественную палату одной из опор политической системы

Общественная палата (ОП) играет роль «проводника общественного контроля» и является одной из опор политической системы России, считает начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.

«В преддверии 25-летия конституции можно сказать, что, несмотря на то, что ОП в основном документе не фиксируется, тем не менее этот институт состоялся как одна из опор политической системы. ОП прежде всего проводник общественного контроля, и сила ОП – в политической нейтральности. Результаты объективно показывают, что ОП свою нишу занимает и роль выполняет», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что на площадке Общественной палаты проходит «большое количество дискуссий, которые позволяют слышать реакцию разных общественных сил во всем их многообразии и с учетом специфики регионов».

«Те инициативы, которые озвучиваются и продвигаются на площадке правительства, зачастую нуждаются в адаптации в привязке к местности», – заметил Новиков.

По его словам, дискуссия выстраивается благодаря Общественной палате – учитываются мнения регионов и разных общественных организаций, «вносятся изменения в самые насущные законодательные инициативы».

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Анна Кузнецова, в свою очередь, на пленарном заседании ОП поблагодарила Общественную палату за работу в сфере защиты детства, передает РИА «Новости».

«Мне хочется сегодня сказать Общественной палате спасибо… за то, что мы вместе видим несправедливость, потому что есть те, кто сам за себя не может постоять – это наши дети. Но есть вы, ваш голос слышен, и в деле защиты детства от особенно важен», – сказала Кузнецова.

Она напомнила, что члены палаты, в частности, внесли свои предложения в программу повышения качества паллиативной помощи несовершеннолетним и в план по повышению безопасности общеобразовательных детских учреждений.