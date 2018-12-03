В Сети опубликовали снимки редких самолетов ВВС Сирии

Самые сильные ударные самолеты ВВС Сирийской Арабской республики – Су-24М2 и МиГ-25РБ – расположены на авиабазе Т-4, в сети опубликовали снимки с этого аэродрома, расположенного возле Пальмиры.

Бомбардировщик Су-24М2 был модернизирован, на него установили более совершенное электронное оборудование, сообщает «Российская газета».

Very interesting video shared by @MathieuMorant taken at the T4 AB shows the SyAAF 3512 Su-24M2 taxiing after landing.

The more interesting is to see a SyAAF MiG-25RB parking at the test plot infront of the maintenance hangars!!!

Is SyAAF maintaining its Foxbats?!!? pic.twitter.com/dGgCEorJUO — LuftwaffeAS (@LuftwaffeAS) 28 ноября 2018 г.

Этот самолет многократно задействовали для ударов по живой силе и технике бандформирований. МиГ-25РБ – одна из самых редких модификаций самолетов в Сирии. Три года назад сирийские ВВС насчитывали всего шесть таких машин. На данный момент нет точных данных о состоянии и количестве таких самолетов.

В 2017 году в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству опровергали слухи о поставках 10 бомбардировщиков Су-24М2 в Сирию. Последний раз эти самолеты были переданы в САР в 2016 году.