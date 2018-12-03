Генетик высказался о личности Неизвестного солдата

Определить личность Неизвестного солдата, чей прах похоронен у Кремлевской стены, невозможно, поскольку в России нет масштабной базы ДНК, сказал завлабораторией молекулярной генетики наследственных болезней Института молекулярной генетики РАН Петр Сломинский.

«Взять образец ДНК Неизвестного Солдата и исследовать его можно. Но установить на основе полученных исследований личность бойца не представляется возможным, так как нет возможности сравнить его ДНК с ДНК его родственников. Кроме того, это невозможно и потому, что в России нет масштабной митохондриальной базы ДНК населения страны – ни в наши дни, ни тем более во времена Великой отечественной войны. Поэтому вероятно, что Неизвестный солдат навсегда останется неизвестным», – пояснил Сломинский, передает РИА «Новости».

Ранее Минобороны рассекретило и опубликовало документы, согласно которым Неизвестный солдат мог быть бойцом 354 стрелковой дивизии, оборонявшей Москву в декабре 1941 года по в районе поселков Крюково, Матушкино, Савелки, Большие Ржавки.

3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. В 1966 году в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестного солдата перенесли из братской могилы и торжественно захоронили у стен московского Кремля.