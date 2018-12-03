Приморье получит 3,7 млрд рублей на комфортную городскую среду

Из федерального бюджета для Приморского края дополнительно выделят 3,7 млрд рублей, средства пойдут на финансирование программы комфортной городской среды, сообщили в пресс-службе Минстроя.

«Финансирование программы комфортной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Приморском крае будет увеличено в два раза. Об этом 2 декабря в ходе рабочего визита в регион сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев. Из федерального бюджета Приморскому краю по нацпроекту будет выделено порядка 3,7 млрд рублей», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

С 2018 по 2022 годы в Приморье рассчитывают благоустроить около 500 дворов и свыше 130 общественных территорий. Отмечается, что регион находится в лидерах по выполнению программы, в 2017 году она была выполнена на 100%.

Якушев и врио губернатора Олег Кожемяко провели осмотр сквера и изучили проект комплексного развития территории – микрорайон «Радужный» в Уссурийске.

Кожемяко попросил министра включить в 2019 году Приморье в программу «Чистая вода» для получения федеральных субсидий на строительство очистных сооружений в нескольких муниципальных образованиях.

Регион уже подготовил проектно-сметную документацию для строительства объектов, Минстрой планирует рассмотреть пакет документов.