Премьер Эстонии поздравил жителей страны с Новым годом по-русски

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в ходе интервью русскоязычному телеканалу «Э-ти-ви плюс» по итогам 2018 года поздравил жителей страны с Новым годом по-русски.

В основной части интервью Ратас говорил по-эстонски, однако с Новым годом поздравил жителей страны по-русски, передает ТАСС.

«Я желаю всем успехов. Я желаю всем хорошего Нового года и удачи», – сказал Ратас.

Отметим, русским языком владеет порядка двух третей населения Эстонии, однако единственным государственным языком в республике является эстонский.

Напомним, в августе жестом в адрес русскоязычных жителей отметилась президент Эстонии Керсти Кальюлайд.