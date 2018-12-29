В МИД России отреагировали на заявления Киева о захвате «серой зоны» Донбасса

В министерстве иностранных дел России возмутились заявлению Киева о взятии под контроль «серой зоны» в Донбассе.

«Возмущены заявлением советника президента Украины ЮрияБирюкова, сделанным в эфире телеканала «Прямой» 26 декабря», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

В МИД отметили, что опасное приближение ВСУ к позициям ополчения, которое происходит в результате захвата украинцами «серой зоны», существенно увеличивает риск прямого боестолкновения.

«На фоне пробуксовки процесса разведения сил и средств на трех пилотных участках, согласованных лидерами «нормандского формата» в Берлине в 2016 году., это выглядит как откровенная провокация, нацеленная на срыв мирного процесса», – отмечает ведомство.

В МИД выразили надежду, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине даст принципиальную оценку действиям Киева.

«Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского «Комплекса мер», – заключили в министерстве.

Напомним, 27 декабря советник президента Украины Юрий Бирюков заявил о захвате «серой зоны» в Донбассе.

Позднее ополченец ДНР в комментарии для газеты ВЗГЛЯД опроверг слова Бирюкова.