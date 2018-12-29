СК проверит насилие над школьниками во время квеста в Москве

Следователи начали проверку после появления сообщений о том, что группа школьников получила травмы во время прохождения квеста в Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о получении травм подростками на одной из квест-игр», – сообщили в ГСУ СК по Москве.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры «на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия».

Речь идет о трех подростках, проходивших квест «Вкус риска», сообщает «РГ».

Как рассказали изданию родители школьников, в ходе квеста участники должны были пройти ряд серьезных испытаний – к примеру, актеры сажали детей на «электрический стул», а один из них применил удушающий прием.

По словам родителей, дети получили ссадины и ушибы.

По данным издания, представители компании-организатора квеста связались с родителями и пообещали провести внутреннее расследование.

В мае в Красноярске школьница после посещения квеста «Морг» попала в больницу с сотрясением мозга.

В октябре 2017 года столичный СК начал проверку сообщений СМИ о том, что восемь человек провалились на этаж ниже в ходе хоррор-квеста.