Инспектору МЧС предъявили обвинение по делу о взрыве на пиротехническом заводе

Инспектору главного управления МЧС по Ленинградской области предъявили обвинение по делу о халатности, дело было возбуждено после взрыва на пиротехническом заводе «Авангард», где погибли пять человек, сообщает региональный СК.

«В настоящее время следствие предъявило обвинение старшему инспектору отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ по Ленинградской области», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По версии следствия, должностные лица из отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гатчинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти достоверно знали, что в ходе проведения плановой проверки «Авангарда» в 2013 году были выявлены нарушения, которые представляют непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан.

С сентября 2013 года по октябрь 2018 работники МЧС «имели реальную возможность и обязанность» добиться от руководства завода соблюдений правил пожарной безопасности, отмечает ведомство.

Напомним, в результате взрыва на заводе «Авангард» погибли пять человек, позднее следователи объявили о причинах произошедшего.