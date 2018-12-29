Путин освободил от должности прокурора Москвы

Президент России Владимир Путин освободил прокурора Москвы Владимира Чурикова от занимаемой должности, сообщили в Генпрокуратуре России.

«Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Москвы государственного советника юстиции 2 класса Владимира Викторовича Чурикова», – говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Также освобожден от должности прокурора Курганской области Игорь Ткачев.

Чуриков родился в 1957 году в Красноярском крае. С 1983 года по 2010 год он работал на различных должностях в органах прокуратуры региона и Красноярска. В 2010-2015 годах Чуриков занимал должность прокурора Волгоградской области, после чего был назначен прокурором Москвы. Он награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», именным оружием и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.