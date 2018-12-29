В Кремле оценили позицию Меркель по украинским морякам

Позиция германского канцлера Ангелы Меркель по украинским морякам, задержанным за нарушение российской государственной границы, принята к сведению, однако она не может служить основанием для отступления от законодательства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы принимаем к сведению подобные заявления, но подобные заявления не могут, скажем так, являться основанием для изменения российского законодательства или для того, чтобы кто-то отступал от российского законодательства», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков добавил, что тема освобождения украинских моряков поднималась в разговоре Владимира Путина с Меркель.

Накануне сообщалось, что Меркель в ходе телефонного разговора с Путиным приветствовала договоренность трехсторонней контактной группы от 27 декабря о перемирии на Украине.