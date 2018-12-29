Песков пожелал особой информации журналистам в следующем году

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поздравил журналистов с наступающими праздниками и пожелал побольше информации о созидательных процессах.

«(Хочу) пожелать всем счастья в следующем году, чтобы было у нас поменьше информации о разных войнах и побольше информации о каких-то созидательных процессах», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он поздравил журналистов с наступающим Новым годом, поблагодарил за совместную работу и напомнил, что всегда в их распоряжении.

«Хочу пожелать нам, чтобы, по крайне мере, какие-то предстоящие несколько дней у нас не было с вами потребности экстренно связываться», – сказал он.