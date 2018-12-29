ОНФ выявил экологические нарушения на 162 млрд рублей

Взгляд
29 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 13:58  |  vz.ru
Разделы

Как поведут себя нефть и рубль в новом году

Новый год уготовил разное будущее для нефти и рубля Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/
Global Look Press
Главным героем уходящего года можно смело назвать нефть. Первые девять месяцев она выполняла для России роль положительного героя, пополняя бюджет и карманы экспортеров, но потом превратилась в отрицательного персонажа. Рубль долго не обращал внимания на это, что само по себе необычно. Однако к концу года сдался. Сможет ли нефть встать на выгодный для России путь и сдержать девальвацию российской валюты? Подробности...
Перейти а раздел…

Между «крымским забором» и «стеной Яценюка» есть большие отличия

За безопасностью крымского рубежа теперь будут следить не только пограничники, но и система датчиковФото: Александр Полегенько/РИА Новости
Крымское управление ФСБ приготовило новогодний «подарок» для соседей. В пятницу стало известно о завершении строительства 60-километровой линии заграждений на перешейке, соединяющем полуостров Крым с материком. В отличие от громко распиаренной Киевом «стены Яценюка», перекопский «забор» с датчиками и колючей проволокой абсолютно реален. От кого в первую очередь ограждают Крым и надолго ли? Подробности...
Перейти а раздел…

Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

Российская военная разведка оказалась в 2018 году в центре сразу нескольких скандаловФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Одна из самых тайных и загадочных организаций России – Главное разведуправление Минобороны – весь уходящий год была предметом самого пристального внимания. Многие считают, что 2018-й стал одним из самых неудачных за всю историю российской военной разведки. Так ли это на самом деле и какие реформы требуются ГРУ сегодня? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем германской армии понадобились иностранцы

Этот немецкий военнослужащий не слишком напоминает классического немца. Возможно, он, так сказать, лишь первая ласточкаФото: Hazir Reka/Reuters
Германия обсуждает революционную для страны идею – дать иностранцам разрешение служить в бундесвере. В связи с чем возникла такая идея, какое отношение к этому имеет антироссийская истерия на Западе и помогут ли военные гастарбайтеры увеличить немецкую военную мощь? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Что общего у Трампа со Штирлицем

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Казалось бы, Трамп вел себя агрессивно по отношению к России. Новые санкции, сорванные саммиты, выход из Договора о ракетах. Однако если посмотреть не на тактические шаги, а на стратегические решения, картина совершенно иная. Подробности...

Кому нужен «закон о рабстве» в Венгрии

Павел Волков, публицист
Власть и оппозиция как будто соревнуются в риторике за звание самой консервативной и мракобесной силы. Ей-богу, не хватает только появления какого-нибудь Пуришкевича с «Черной сотней» венгерского разлива. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Для меня этот текст не является упражнением в риторике. Как человеку с украинским паспортом и донецким происхождением мне больно, что никак не удается даже друзьям объяснить, какая трагедия происходит на Украине. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 10 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия запретила импорт ряда украинских товаров
          Объяснено решение РПЦ создать экзархат в Западной ЕвропеВыяснилось, чего лишится МКС из-за аварии «Прогресса»Глава Нафтогаза предсказал демонтаж ГТС УкраиныИз школы под Тюменью уволились 33 учителя
          Отношения с Россией для китайцев оказались по важности на втором местеУкраинцы оценили забор на границе с КрымомКиев пожаловался на потерю сотен миллионов долларов из-за блокады КрымаМамаев заявил в полицию о побоях со стороны избитого водителя
          В США восхитились российской стратегией модернизации боевых самолетовДатскую автономию обвинили в подрыве санкций против РоссииСавченко высказалась о «подлецах» и «придурках» во власти на УкраинеВ Сети высмеяли костюм Меланьи Трамп «без штанов»

          Главная тема


          Какие выводы необходимо сделать из главного провала ГРУ в 2018 году

          встреча перед Новым годом


          Лукашенко объяснил, почему они с Путиным не надоедают друг другу

          уголовное дело


          В Москве зарезан глава нефтяной компании

          «рыбацкие лодки»


          Киев заявил о боевой флотилии ДНР в Азовском море

          Видео

          «вести себя по-европейски»


          Украина начала уничтожение настоящей украинской культуры

          армия и вооружение


          Россия испытала ракетоносец XXI века

          обзор прессы


          Западные СМИ реагируют на «Авангард» со страхом и завистью

          экономический прогноз


          Что ждет нефть и рубль в новом году

          бывший ссср


          Почему советская власть организовала геноцид калмыков

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?

          ОНФ выявил экологические нарушения на 162 млрд рублей

          29 декабря 2018, 13:39

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          За неполных четыре года с момента начала работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса общественникам удалось выявить экологических нарушений на общую сумму более 162 млрд рублей, сообщили в Общероссийском народном фронте.

          «В каждом субъекте Российской Федерации созданы региональные группы по проблемам экологии и защиты леса, которые не оставляют без внимания наиболее острые экологические проблемы, волнующие наших граждан. За неполных четыре года работы (Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса работает с марта 2015 года – прим. ВЗГЛЯД) нам удалось выявить различных экологических нарушений на общую сумму больше 162 млрд рублей, инициировать около 750 административных и уголовных дел в отношении нарушителей, спасти от вырубки практически 1 млн гектар лесов, а также было получено более 53 тыс. обращений от граждан по самым различным экологическим проблемам. Половину из них удалось решить», – приводятся в сообщении на сайте ОНФ слова координатора Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

          «Отдельное направление работы – это подготовка законодательных инициатив. Самые известные из них – это федеральные законы о «зеленом щите» и об усилении ответственности для лесных арендаторов», – добавил Гутенев.

          Он также напомнил, что в 2018 году эксперты ОНФ дали старт проекту «Школа общественных экологических инспекторов» и подготовили экспертный доклад «Российский лес».

          «На протяжении нескольких месяцев эксперты ОНФ и Минприроды читали лекции для будущих экологических инспекторов в формате вебинара. В проекте ОНФ приняли участие более 4 тыс. активистов, полученные ими знания будут полезны при провидении мониторинга исполнения майского указа президента в части экологии», – отметил Гутенев.

          В докладе «Российский лес», подготовленном экспертами ОНФ, было отражено наше видение состояния всей лесной отрасли страны, отличающееся от деклараций профильных чиновников, подчеркнул он. «К примеру, если суммарный ежегодный ущерб для всего российского леса, по официальной версии правительства, составляет несколько десятков млрд рублей, то, по данным, отраженным в докладе, он превышает 1 трлн рублей. Это чудовищная цифра, но она, по мнению экспертов ОНФ, максимально приближена к реальности, поскольку учитывает ущерб от лесных пожаров, «черных лесорубов», необоснованных санитарных рубок, некачественно проведенного лесовосстановления, косвенные потери и так называемый кумулятивный эффект от них, а также недополученную прибыль государства. Важно отметить, что в нашем докладе была представлена не только альтернативная точка зрения, но и изложены общественные предложения по повышению эффективности управления и надзора за лесной отраслью», – резюмировал он.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............