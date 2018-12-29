ОНФ выявил экологические нарушения на 162 млрд рублей

За неполных четыре года с момента начала работы Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса общественникам удалось выявить экологических нарушений на общую сумму более 162 млрд рублей, сообщили в Общероссийском народном фронте.

«В каждом субъекте Российской Федерации созданы региональные группы по проблемам экологии и защиты леса, которые не оставляют без внимания наиболее острые экологические проблемы, волнующие наших граждан. За неполных четыре года работы (Центр общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса работает с марта 2015 года – прим. ВЗГЛЯД) нам удалось выявить различных экологических нарушений на общую сумму больше 162 млрд рублей, инициировать около 750 административных и уголовных дел в отношении нарушителей, спасти от вырубки практически 1 млн гектар лесов, а также было получено более 53 тыс. обращений от граждан по самым различным экологическим проблемам. Половину из них удалось решить», – приводятся в сообщении на сайте ОНФ слова координатора Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

«Отдельное направление работы – это подготовка законодательных инициатив. Самые известные из них – это федеральные законы о «зеленом щите» и об усилении ответственности для лесных арендаторов», – добавил Гутенев.

Он также напомнил, что в 2018 году эксперты ОНФ дали старт проекту «Школа общественных экологических инспекторов» и подготовили экспертный доклад «Российский лес».

«На протяжении нескольких месяцев эксперты ОНФ и Минприроды читали лекции для будущих экологических инспекторов в формате вебинара. В проекте ОНФ приняли участие более 4 тыс. активистов, полученные ими знания будут полезны при провидении мониторинга исполнения майского указа президента в части экологии», – отметил Гутенев.

В докладе «Российский лес», подготовленном экспертами ОНФ, было отражено наше видение состояния всей лесной отрасли страны, отличающееся от деклараций профильных чиновников, подчеркнул он. «К примеру, если суммарный ежегодный ущерб для всего российского леса, по официальной версии правительства, составляет несколько десятков млрд рублей, то, по данным, отраженным в докладе, он превышает 1 трлн рублей. Это чудовищная цифра, но она, по мнению экспертов ОНФ, максимально приближена к реальности, поскольку учитывает ущерб от лесных пожаров, «черных лесорубов», необоснованных санитарных рубок, некачественно проведенного лесовосстановления, косвенные потери и так называемый кумулятивный эффект от них, а также недополученную прибыль государства. Важно отметить, что в нашем докладе была представлена не только альтернативная точка зрения, но и изложены общественные предложения по повышению эффективности управления и надзора за лесной отраслью», – резюмировал он.