Лукашенко объяснил, почему они с Путиным не надоедают друг другу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что они никогда не смогут надоесть друг другу, потому что у них есть много общих вопросов.

«Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать», – сказал Лукашенко, передает РИА «Новости».

Путин и Лукашенко также поздравили друг друга с наступающими праздниками. «Может, будет хорошей традицией встречаться нам перед Новым годом», – сказал Путин.

«Я также хочу поздравить вас с Новым годом, россиян, наших братьев, с этим желанным праздником. Самый желанный. Знаю, что вы любите этот праздник», – сказал Лукашенко в свою очередь.

Ранее Путин предложил белорусскому коллеге поговорить о том, что сделали Москва и Минск после поручений своих правительств для урегулирования вопросов, и сверить часы.

Напомним, по итогам встречи, которая состоялась во вторник и продлилась около четырех часов, Путин и Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов. Лукашенко, выступивший до встречи с рядом резких заявлений, не стал после нее общаться с прессой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, в чем суть противоречий между двумя странами.