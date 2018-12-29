Роскомнадзор сократил сроки удаления запрещенных сайтов до одних суток

Сроки удаления запрещенной информации для провайдеров хостинга и владельцев сайтов сократились с трех суток до одних в соответствии с изменениями в законе, сообщили в Роскомнадзоре.

«В соответствии с новой редакцией статьи 15.1 федерального закона «Об информации…» изменились сроки удаления интернет-страниц с запрещенной в России информацией, установленные провайдерам хостинга и владельцам сайтов. Так, с момента получения от Роскомнадзора уведомления о включении доменного имени и (или) указателя страницы сайта в единый реестр запрещенной информации провайдер хостинга обязан незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В свою очередь, Роскомнадзор в случае удаления с сайта запрещенной информации на основании обращения его владельца сайта и (или) хостинг-провайдера исключает интернет-страницу из единого реестра не позднее, чем в течение трех дней со дня такого обращения.

«Данные требования относятся к разным категориям запрещенной информации, в том числе, к склоняющей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (АУЕ, «колумбайн» или «скулшутинг», «зацепиг» и «руфинг»)», – отмечается в сообщении.