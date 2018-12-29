Церетели рассказал о реакции Путина на свою скульптуру

Художник Зураб Церетели рассказал, что президент Владимир Путин удивился, увидев свою скульптуру.

По словам Церетели, скульптура стоит в его музее-мастерской в Переделкино, но Путин увидел ее в галерее художника на Пречистенке. «Для него это стало неожиданностью», – заявил Церетели, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что идея создания скульптуры, изображающей президента в костюме для дзюдо, пришла ему давно, когда он наблюдал за Путиным во время соревнований. «Он был в такой же одежде. Дети выступали, а мы обсуждали выступления. Анатолий Собчак еще был рядом, в качестве главного судьи», – поделился воспоминаниями Церетели.

По его словам, именно тогда он и сделал наброски на бумаге, так как, по его словам, «поймал характер Путина». Для Церетели оказалось недостаточно наброска на бумаги, и он решил создать скульптуру президента.