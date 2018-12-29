Обладателя кубка России по футболу избили в Москве

В Сети появились сообщения о том, что российского футболиста, бывшего игрока «Торпедо» и обладателя кубка России Сергея Борисова избили в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, бывший футболист в середине декабря отдыхал со знакомыми в квартире. Они, как утверждается, сначала избили его, а затем стали вымогать 30 тыс. рублей.

В настоящее время, по информации канала, спортсмен находится в больнице, а в отношении грабителей завели уголовное дело.

46-летний Сергей Борисов выступал за московское «Торпедо», а также «Торпедо» (Арзамас), «Торпедо» (Владимир), «Спартак-Чукотка» и «Уралмаш». В 1993 году он вместе со столичной командой выиграл Кубок России.