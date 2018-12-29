На дронах из британского аэропорта нашли неопознанные отпечатки

На поврежденном дроне, найденном вблизи лондонского аэропорта Гатвик, обнаружили отпечатки пальцев, не совпадающие ни с одними из базы данных полиции.

Источник британского издания сообщил, что в распоряжении полиции Лондона находится национальная база данных отпечатков пальцев, в которой содержится информация о тысячах экстремистов, от террористов до ультраправых активистов и борцов за охрану окружающей среды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

«Отпечатки, найденные на дроне, не соответствует ни одному (человеку) в базе Скотланд-Ярда», – сказал источник.

На прошлой неделе работа аэропорта была парализована из-за появления беспилотников над взлетно-посадочной полосой. Первые инциденты произошли в среду вечером; в четверг аэропорт и вовсе прекратил работу, а в пятницу полеты возобновились в ограниченном режиме. Позже британская полиция объявила о задержании двух подозреваемых.

Газета ВЗГЛЯД писала, что британские власти при оценке версий произошедшего больше склоняются к версии очередного «вмешательства России».