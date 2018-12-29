Московские пруды и озера начали насыщать кислородом

В Москве началась аэрация водоемов, которые обслуживает ГУП «Мосводосток»; специалисты пробурили лунки более чем на 200 прудах и озерах, чтобы рыбы, ракообразные и моллюски могли дышать в воде зимой, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В частности, лунки пробурили на Патриарших и Новодевичьих прудах, на прудах Садки и Серебряно-Виноградном, а также Круглом пруде в Измайловском парке культуры и отдыха. Кислород, которым насыщается вода благодаря отверстиям, необходим зимой рыбе, моллюскам и ракообразным, обитающим подо льдом. Кроме того, циркуляция воздуха способствует испарению вредных веществ, говорится в сообщении на сайте московской мэрии.

Обязательным условием для насыщения воды кислородом является толщина льда, которая должна быть не менее 12 сантиметров.

В основном аэрация проводится на непроточных водоемах, проточные реже в ней нуждаются, так как полностью они не замерзают.

Отверстия диаметром от 20 до 30 сантиметров проделывают специальным буром. Предварительно на участке вокруг них убирают снег и лишний лед. Сверху лунки накрывают аэрационными деревянными коробами, которые помогают обеспечить необходимую температуру, чтобы лунка медленнее затягивалась льдом. Еженедельно специалисты объезжают водоемы и снимают с прорубей образовавшуюся ледяную корку.

Если замеры показывают недостаточный уровень кислорода в водоеме, проводится принудительная аэрация – воздух в воду подается через шланг, соединенный с компрессором.