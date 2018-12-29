Названа причина схода лавин под Хабаровском

Причиной схода трех снежных лавин в Николаевском районе Хабаровского края стала большая масса накопившегося мокрого снега, сообщил представитель администрации района.

«У нас лавины периодически сходят после больших снегопадов. Накапливается много тяжелого мокрого снега. В этом сезоне ранее уже был один небольшой сход снега, но без последствий. Эти снежные лавины – первые такие масштабные в этом сезоне», – сказали РИА «Новости» в администрации.

Тем временем представитель регионального главка МЧС сообщил, что спасатели обнаружили живым еще одного работника горнодобывающего предприятия.

«Его (заблокированного сотрудника предприятия) местонахождение сейчас известно поисковым группам, мужчина подает сигнал фонарем, ведутся работы по расчистке выхода из бытовки для его освобождения», – говорится в распространенном сообщении, передает ТАСС.

В субботу утром сход снега произошел на штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края. По уточненным данным, под снегом оказалось 10 человек, из них девять извлечены из-под лавины. Среди них один погибший. Еще один спасенный скончался позже. В администрации Николаевского района Хабаровского края рассказали о состоянии спасенных.