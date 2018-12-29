Власти Венесуэлы взяли под контроль американский завод

Венесуэльские власти объявили о немедленном введении госконтроля над заводом американского производителя шин Goodyear в штате Карабобо, говорится в постановлении министерства труда Боливарианской Республики.

В постановлении министерства труда Венесуэлы, которое было опубликовано изданием Gaceta Oficial, власти республики призвали рабочих вернуться на свои места для возобновления производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Globovision.

Такое решение было принято после того, как в начале декабря владельцы американского завода объявили о прекращении работы в Венесуэле, пообещав сотрудникам выдать вместо зарплаты по десять автомобильных шин, произведенных на предприятии, сообщал Reuters.

При этом компания Goodyear объявила, что после прекращения работы завода в Венесуэле никто не уполномочен производить шины под ее маркой в этой стране.

Ранее Соединенные Штаты ввели экономические санкции против Венесуэлы. Москва раскритиковала санкционное давление Вашингтона на Каракас. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от США прекратить вмешиваться в дела республики.