Меркель высказалась в поддержку новогоднего перемирия в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным приветствовала договоренность трехсторонней Контактной группы от 27 декабря о перемирии на Украине, сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

По словам Деммер, в ходе телефонного разговора Меркель с президентом России Владимиром Путиным обсуждалась международная обстановка, в особенности ситуация в Сирии и на Украине, передает ТАСС.

«Канцлер приветствовала договоренность трехсторонней Контактной группы от 27 декабря о перемирии на Украине. Она снова высказалась за освобождение задержанных [во время инцидента в Керченском проливе] украинских моряков», – отметила представитель ФРГ.

«В том, что касается Сирии, в центре внимания находились образование конституционного комитета, а также заявленный выход американских войск», – уточнила Деммер.

По ее словам, лидеры России и Германии «были едины во мнении, что необходимо внимательно следить за дальнейшим развитием политического процесса для урегулирования конфликта в Сирии».

Напомним, в четверг конфликтующие стороны договорились о перемирии в Донбассе.

Ранее в Донбассе обвиняли Киев в стремлении сорвать переговоры о новогоднем перемирии.