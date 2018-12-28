Префектура в Москве опровергла невыплату зарплат задержанным дворникам

В префектуре Юго-Восточного округа (ЮАО) Москвы опровергли сведения о том, что дворникам-мигрантам государственного бюджетного учреждения «Жилищник Нагорного района» не выплачивали зарплаты.

«28 декабря ряд сотрудников ГБУ «Жилищник Нагорного района» пришли в управу, где с ними встретился глава района. Поводом обращения работников стала ложная информация, распространяемая бывшим руководящим составом ГБУ о снижении зарплаты. <...> Все сотрудники гарантированно и в полном объеме получают начисленную зарплату в соответствии с утвержденным объемом работ», – сообщили в пресс-службе префектуры, передает ТАСС.

Также там отметили, что в начале декабря из-за неудовлетворительной организации работы на участке и множества жалоб жителей начальник шестого участка, мастер и техник ГБУ были уволены.

«Перед увольнением указанные сотрудники саботировали работу ГБУ, целенаправленно распространяли ложную информацию среди сотрудников о привлечении их к дополнительным работам вне закрепленной территории», – добавили в пресс-службе.

Ранее сотрудники ГБУ разрешали в рабочее время подрабатывать в коммерческих организациях, в том числе и в интересах бывшего начальника участка.

В пятницу сообщалось о задержании 30 дворников-мигрантов с подозрением на экстремизм, по неофициальным данным, они жаловались на переработки.