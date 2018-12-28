Движение Putin Team устроило праздник для воспитанников детских домов

В преддверии Нового года в Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург отправилась «Секретная служба Деда Мороза»: 25 и 26 декабря 2018 года городские активисты и движение Putin Team посетили воспитанников социальных центров в трех городах России.

Активисты провели мастер-классы по декорированию игрушек, показали волшебный новогодний спектакль, сделали моментальные фотографии на память об этом дне и вручили подарки, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Волонтеры побывали в ГКУ Социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» в Рыбно-Слободском муниципальном районе (Казань), Свердловской региональной общественной организации инвалидов «Солнечные дети» (Екатеринбург) и Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Прометей» (Санкт-Петербург). Добрую акцию Putin Team поддержали также местные блогеры: Вера Дегтярева (https://instagram.com/veradegtyareva) в Санкт-Петербурге, Алена Голоснова (https://instagram.com/alenagolosnova) и Алина Сабирова (https://www.instagram.com/alina_sabirova1/) в Екатеринбурге, Булат Браво (https://www.instagram.com/bulat_bravo) в Казани.

Побывавшие на празднике дети и их родители остались в восторге от мероприятия: по их словам, в настолько ярких событиях перед Новым годом они еще не участвовали! Волонтеры, в свою очередь, отметили, что дарить радость – невероятно приятно, и что сделать доброе дело может каждый. А наступающий Новый год – это замечательный повод начать помогать людям и исполнять мечты.

О Putin Team

Putin Team (Команда Путина) – это неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года по инициативе хоккеиста Александра Овечкина. Цель проекта – объединить людей, которые гордятся Россией, хотят сделать ее сильнее и поддерживают деятельность президента РФ Владимира Путина. Присоединиться к движению может каждый.

О создании общественного движения в поддержку президента Владимира Путина в начале ноября 2017 года объявил российский хоккеист Александр Овечкин. Он пояснил, что движение – «не про агитацию и сбор подписей, а про людей, которых объединяют простые человеческие ценности, такие, как доверие, уважение, справедливость, гордость за страну».

О своем вступлении в движение уже сообщили певец Николай Басков, актеры Андрей Мерзликин, Михаил Галустян, Андрей Рожков, певицы Полина Гагарина, Зара, спортсмены Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Елена Исинбаева, Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Евгений Плющенко и многие другие.