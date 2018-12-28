Медведев распорядился создать рабочую группу по интеграции с Белоруссией

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы России и Белоруссии по интеграции, с российской стороны в нее войдут представители различных ведомств, включая Счетную палату, Совфед, Госдуму.

«Договорились создать группу рабочую. Я такое распоряжение подписал. У нас возглавит ее (министр экономического развития Максим) Орешкин. Туда войдут представители всех ведомств. И не только правительственных, но и Государственной Думы, Совета Федерации (речь идет ведь об интеграции), Счетной палаты», – сказал глава правительства, передает РИА «Новости».

25 декабря в Москве состоялись переговоры президентов России и Белоруссии, они длились около четырех часов, лидеры государств Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании рабочей группы по решению спорных вопросов.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что еще одна встреча Путина и Лукашенко пройдет в Москве 29 декабря.