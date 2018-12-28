Духовенство семи украинских епархий заявили о верности УПЦ

В ряде местных епархий на Украине прошли собрания, на которых священники выразили поддержку митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию, сообщили в УПЦ.

Собрания 27 декабря прошли в Волынской, Ровеньковской и Конотопско-Глуховской епархиях, сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Духовенство этих епархий «выразило поддержку блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию и подтвердило верность канонической Украинской православной церкви».

Также предстоятеля УПЦ поддержали священники Уманской, Вознесенской, Тульчинской, Северодонецкой епархий.



Ранее в пятницу пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владимир Пучков сообщал, что украинские власти, не дожидаясь получения томоса об автокефалии, начали активный процесс перевода храмов канонической УПЦ под юрисдикцию новой церковной структуры.

До этого в УПЦ сообщали, что администрация Винницкой области рассылает священникам епархий УПЦ образцы протоколов с заявлениями о переходе в «новую церковь» Украины.

В среду стало известно, что президент Украины Петр Порошенко пообещал патриарху Константинопольскому Варфоломею в обмен на автокефалию Межигорье и десятки других храмов.