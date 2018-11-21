Владимир Познер отреагировал на украинские видеоролики «Европа начинается с тебя»

«Такие видео не помешало бы показывать и в России», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Познер, комментируя видеоролики украинской кампании «Европа начинается с тебя», в которых украинцам рассказывают о правилах бытовой культуры.

«Ничего плохого и ничего того, что можно было бы осудить, я в этих видео не вижу», – заявил Познер, комментируя один из видеороликов кампании, в котором рассказывается о необходимости собирать собачьи экскременты в пакет.

По словам собеседника, в Европе за довольно долгие годы все-таки научились убирать за собаками. В частности потому, что в противном случае за это сильно штрафуют, заметил Познер.

«В видео о том, чтобы люди научились убирать за собой после пикников, также нет ничего плохого. Даст ли это результат – не знаю, но в принципе учить людей таким вещам полезно, и не только украинцев», – отметил Познер.

«Надо учить людей тому, чтобы они за своими собаками убирали? Думаю, что надо. Надо учить людей тому, чтобы они убирали за собой в лесу после пикника? Надо. Надо учить ребенка чистить зубы? Надо. Надо отучать людей писать в лифте? Надо», – заключил журналист.

Напомним, министерство информационной политики Украины запустило коммуникационную кампанию «Европа начинается с тебя», в рамках которой снимает видеоролики о правилах бытового поведения людей.