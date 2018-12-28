На новогодней гулянке адвокатов в Татарстане произошла массовая драка

Сотрудники нескольких компаний устроили массовую драку на новогоднем корпоративе в кафе Набережных Челнов, сообщают местные СМИ.

Гуляния проходили в городском кафе «Грильбург». Среди активных участников массовой потасовки были женщины, сообщает Сhelny-biz.ru.

Ведущая корпоратива пыталась призвать участников ссоры к примирению фразами «Девушки, не забывайте о том, что вы девушки!», «Вот эту угомоните даму, она же хлеще, чем мужик!» и «Не умеете гулять, не гуляйте, в конце концов!», но никакого действия они не возымели.

Администрация кафе вызвала полицию. Уточняется, что на корпоративе гуляла в том числе адвокатская контора. На видео также слышно упоминание компании «Автостекла».

Отметим, что это не первое серьезное происшествие на предновогоднем праздновании в Набережных Челнах. В ночь с 16 на 17 декабря вблизи города обнаружили 35-летнего мужчину с ранением в шею. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Татарстану, подозреваемым в убийстве стал коллега погибшего, вместе с которым он возвращался с корпоратива.