В Кремле ответили на беспокойство главы РУСАДА

Кремль ознакомился с обращением главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, в котором он выразил обеспокоенность возможной спортивной изоляцией России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Господин директор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями ВАДА, которые были в Москве. Он просто не знает деталей», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время взаимодействие ВАДА и московской лаборатории осуществляется в рабочем режиме. «Существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано», – сказал он.

Многие обеспокоенности, выраженные Ганусом, беспочвенны, сказал Песков. «Но в любом случае это экспертная точка зрения, она будет приниматься во внимание», – добавил представитель Кремля.

В письме главы РУСАДА говорилось, что если агентство будет лишено статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.