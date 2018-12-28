Певица Зара объяснила, почему голосовала за Достоевского в проекте «Великие имена России»

Российская певица Зарифа Мгоян, выступающая под псевдонимом Зара, поделилась своим отношением к тому, что именем Федора Достоевского дополнят питерский аэропорт Пулково.

«Если честно, в первом туре конкурса я отдала предпочтение Петру Первому, но поскольку имя российского императора досталось Воронежу, то во втором я проголосовала за Федора Достоевского. Мне кажется, это правильное решение, что наш аэропорт будет носить его имя, ведь когда мы общаемся с иностранцами на тему русской литературы, они в первую очередь называют Достоевского, Толстого, Чехова», – сообщила певица «Ленте.ру».

Она также добавила, что сама считает себя большой поклонницей писателя. По словам исполнительницы, в свое время она играла Настасью Филипповну в театральном институте.

«Каждый раз, разбирая его персонажей, я понимала, насколько он гениальный писатель. Федор Михайлович, прежде всего, писал о людях, об их внутренних конфликтах, характерах, об испытаниях, которые человек преодолевает. Произведения Достоевского – это бесспорно национальное достояние России, в которых воспевается образ русского человека в разных его проявлениях: в добре и зле, любви и равнодушии. Его герои сложны и глубоки», – заключила Зара.

Напомним, 23 декабря завершился второй этап конкурса «Великие имена России», запущенного Общественной палатой 11 октября. По итогам второго этапа пяти аэропортам страны присвоили имена выдающихся деятелей России. Например, для московского Внуково россияне выбрали имя авиаконструктора Андрея Туполева. В Архангельске победителем оказался писатель Федор Абрамов, в Нижневартовске – нефтяник Виктор Муравленко, в Пензе – публицист Виссарион Белинский, а в Санкт-Петербурге – писатель Федор Достоевский.