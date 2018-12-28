В Кремле отреагировали на отзыв лицензий у форекс-дилеров

Центральный банк как мегарегулятор использует полномочия для принятия решений, в частности, об отзыве лицензий у пяти форекс-дилеров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это скорее вопрос, наверное, к правительству, все-таки правительство, к экономическому блоку, а не Кремль», – приводит его слова РИА «Новости».

«Как мегарегулятор Центробанк использует свои полномочия, свою прерогативу для принятия подобных решений», – добавил он.

В четверг Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти крупнейших игроков – «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Форекс Клуб», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс».